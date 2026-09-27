İsrail İrlanda maçı hangi kanalda, İsrail İrlanda nereden CANLI izlenir?

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İsrail İrlanda maçı hangi kanalda ve nereden CANLI izlenir? Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde sporseverler, maçı hangi kanaldan izleyebileceklerini ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını öğrenmek istiyor. İki takım arasındaki bu önemli randevu öncesinde yayın bilgileri gündemin üst sıralarına yerleşti. İsrail-İrlanda maçına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

İSRAİL İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? İSRAİL İRLANDA NEREDEN CANLI İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile İrlanda bu akşam karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler "İsrail İrlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İki ekibin kozlarını paylaşacağı mücadelenin tarih, saat, stat ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

İSRAİL İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrail ile İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından yayınlanmayacak. Güncel yayın akışlarında maç için bir yayıncı kuruluş yer almıyor. Yayın planlamasında son dakika değişikliği olması ihtimaline karşı, maç saatine yakın dönemde spor kanallarının yayın akışlarını kontrol etmekte fayda var.

İSRAİL İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?

İsrail-İrlanda maçı bugün, 27 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Uluslar Ligi programı kapsamında gerçekleştirilecek.

İSRAİL İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte iki takım da sahadan puanla ayrılmak için mücadele edecek. Resmi mercilerin saat veya programda değişiklik yapma ihtimali bulunduğundan, güncel duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

İSRAİL İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsrail'in ev sahipliğindeki karşılaşma tarafsız sahada oynanacak. Mücadeleye Macaristan'ın Debrecen kentinde bulunan Nagyerdei Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İSRAİL İRLANDA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmadığı için maç şifresiz ya da şifreli herhangi bir kanaldan ekrana gelmeyecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın gelişmelerini canlı skor platformlarından ve spor haber sitelerinden anlık olarak izleyebilecek.