Haberler

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı öldü mü?

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı öldü mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı hakkında çıkan ölüm iddiaları, sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı öldü mü?

Son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer?Bar'ın öldüğü yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan söylentilere rağmen, İsrail ordusu ve yetkili kurumlar ölüm haberini yalanladı. Uzmanlar, doğrulanmamış bu tür haberlerin hızla yayılabileceğine dikkat çekiyor.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı?Tomer?Bar'ın öldürüldüğüne dair iddialar yayıldı; ancak bu iddialar doğrulanmamıştır ve teyit edilmemiştir. güvenilir haber kuruluşları ve askeri kaynaklar Bar'ın aktif görevde olduğunu belirtiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma