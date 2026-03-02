İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı öldü mü?

Son günlerde İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer?Bar'ın öldüğü yönündeki iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan söylentilere rağmen, İsrail ordusu ve yetkili kurumlar ölüm haberini yalanladı. Uzmanlar, doğrulanmamış bu tür haberlerin hızla yayılabileceğine dikkat çekiyor.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ÖLDÜ MÜ?

Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı?Tomer?Bar'ın öldürüldüğüne dair iddialar yayıldı; ancak bu iddialar doğrulanmamıştır ve teyit edilmemiştir. güvenilir haber kuruluşları ve askeri kaynaklar Bar'ın aktif görevde olduğunu belirtiyor.