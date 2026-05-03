İsrail ABD'den savaş filosu mu aldı, anlaşmayı onayladı mı? SON DAKİKA! İsrail ile ABD anlaşma mı yaptı?

Son dakika iddiası uluslararası gündemi hareketlendirdi! İsrail’in ABD’den savaş filosu aldığı ve iki ülke arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığı öne sürülüyor. Peki, İsrail ABD'den savaş filosu mu aldı, anlaşmayı onayladı mı? İsrail ile ABD anlaşma mı yaptı?

Son dakika iddiaları dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı! İsrail’in ABD’den yeni bir savaş filosu temin ettiği ve iki ülke arasında dikkat çeken bir anlaşmanın imzalandığı öne sürülüyor. İsrail ile ABD arasında yeni bir savunma mutabakatı mı yapıldı? Yoksa bu iddialar henüz doğrulanmamış kulis bilgileri mi? Bölgedeki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde ortaya atılan bu gelişme, uluslararası arenada merak uyandırırken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSRAİL İLE ABD ANLAŞMA MI YAPTI?

İsrail, ABD’den F-35 ve F-15IA savaş uçakları almak için milyarlarca dolarlık anlaşmayı onayladı. Anlaşma kapsamında iki yeni savaş filosu kurulacak. Yetkililer, bu adımın İsrail’in hava üstünlüğünü uzun yıllar korumayı ve ordunun operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. İsrail’in halihazırda envanterinde bulunan F-35’lerin sayısının da bu alımla artması bekleniyor.

“HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ALTINA ALACAĞIZ”

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, söz konusu alımın ülkenin uzun vadeli askeri stratejisinin parçası olduğunu belirterek, “Bu plan, İsrail’in hava üstünlüğünü onlarca yıl boyunca korumayı hedefliyor” dedi.

“HER YERDE OPERASYON KABİLİYETİ”

Katz, anlaşmanın “İsrail’in Kalkanı” planının merkezinde yer aldığını vurgulayarak, ordunun her an ve her yerde operasyon yapabilecek güce sahip olmasının amaçlandığını ifade etti.

ZATEN F-35 KULLANIYOR

Dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösterilen F-35’ler, ABD ve müttefiklerinin ortak projesi olarak biliniyor. İsrail’in halihazırda bu uçaklardan onlarca envanterinde bulunuyor.

BU NEYİN HAZIRLIĞI?

Uzmanlara göre bu adım, doğrudan bir savaş hazırlığından ziyade bölgedeki artan gerilimler karşısında caydırıcılığı artırma ve askeri kapasiteyi güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor. İsrail, özellikle İran ve çevresindeki tehdit algısı nedeniyle hava gücünü uzun vadede garanti altına almak istiyor.

Sahra Arslan
