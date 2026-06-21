İspanya Suudi Arabistan CANLI izleme linki var mı, İspanya Suudi Arabistan CANLI nereden izlenir?

Dünya Kupası maçları, yasal yayıncılar aracılığıyla televizyon ve internet üzerinden canlı takip edilebiliyor. İspanya– Suudi Arabistan karşılaşması da TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanırken, TRT’nin resmi dijital platformları üzerinden de canlı izleme imkânı sunuluyor. Futbolseverlerin güvenli ve yasal yayınları tercih etmesi öneriliyor.

İSPANYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak FIFA Dünya Kupası 2026 karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın bazı bölgelerde farklı yayıncılar üzerinden de izlenebileceği belirtiliyor.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

İspanya–Suudi Arabistan maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için çeşitli platform seçenekleri bulunuyor. Maç, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.