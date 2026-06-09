İsmet Yıldırım kimdir? İsmet Yıldırım kadın terörist tarafından tehdit mi edildi, olay nedir?

İsmet Yıldırım’ın açıklamaları sonrası “kadın terörist tarafından tehdit mi edildi?” sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ümraniye’deki pazar yeri düzenlemesi sürecinde yaşanan tartışmalar ve belediye başkanının ifadeleri, İsmet Yıldırım kimdir ve olayın detayları nedir sorularını gündemin üst sıralarına taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

İsmet Yıldırım, İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı olarak görev yapan bir siyasetçidir. Yerel yönetim alanında aktif rol üstlenen Yıldırım, Ümraniye’de kentsel dönüşüm, pazar yeri düzenlemeleri ve altyapı projeleriyle gündeme gelmiştir. Belediye başkanlığı sürecinde ilçenin modernleşmesi ve ticaret alanlarının yeniden planlanması için yürüttüğü çalışmalarla tanınmaktadır.

İSMET YILDIRIM KADIN TERÖRİST TARAFINDAN TEHDİT Mİ EDİLDİ?

İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki pazar yeri düzenlemesi sürecinde terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Yıldırım, Kandil’den bir kadın terörist tarafından kendisine tehdit yöneltildiğini ifade etti. Yaşanan bu gelişme, ilçedeki pazar düzenlemesi tartışmalarını daha da büyüttü ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İSMET YILDIRIM OLAYI NEDİR?

İsmet Yıldırım olayı, Ümraniye’de pazar yeri düzenlemesi ve taşınması sürecinde yaşanan gerilimle ortaya çıktı. Belediye Başkanı Yıldırım, pazarın taşınması ve modernleştirilmesi planı sırasında hem tehditler aldığını hem de süreçte yeterli toplumsal destek görmediğini ifade etti. Açıklamalarında sürecin zorlandığını ve pazar esnafıyla yaşanan anlaşmazlıkların belirleyici olduğunu vurguladı.