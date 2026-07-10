Acarlar Şirketler Topluluğu'nun kurucusu ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından İsmet Acar'ın vefatının ardından kamuoyunda yalnızca iş yaşamı değil, ailesi de merak konusu oldu. Özellikle "İsmet Acar'ın eşi Meryem Acar kimdir?" sorusu internet aramalarında öne çıkarken, Meryem Acar'ın yaşamına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi ve doğrulanmış bilgilerin oldukça sınırlı olduğu görülüyor.

İSMET ACAR'IN EŞİ MERYEM ACAR KİMDİR?

İş insanı İsmet Acar'ın eşi olan Meryem Acar, kamuoyunda çok fazla görünmeyen isimler arasında yer alıyor. Bugüne kadar verdiği röportajlar, kamuya açık biyografisi veya resmi kaynaklarda yer alan ayrıntılı yaşam öyküsü bulunmuyor.

Acarlar Şirketler Topluluğu'nun faaliyetleri ve İsmet Acar'ın iş dünyasındaki başarıları zaman zaman gündeme gelse de Meryem Acar, aile mahremiyetini korumayı tercih eden bir profil çizdi. Bu nedenle doğum tarihi, doğum yeri, eğitim hayatı veya mesleki geçmişi hakkında doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Son günlerde artan aramalar nedeniyle çeşitli sosyal medya paylaşımları ve internet sitelerinde Meryem Acar hakkında farklı iddialar yer alsa da bunların büyük bölümü güvenilir kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler niteliği taşımıyor.