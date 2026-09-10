İsmail Kartal neden istifa etti, İsmail Kartal kovuldu mu?

İsmail Kartal istifa mı etti, yoksa görevine son mu verildi? Son günlerde gündeme gelen ayrılık iddiaları futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı. İsmail Kartal’ın neden ayrıldığı ve kovulup kovulmadığına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, konuya dair resmi bir açıklama bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal'ın görevinden istifa ettiği öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından futbolseverler, "İsmail Kartal neden istifa etti?" ve "İsmail Kartal kovuldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre deneyimli teknik adam görevinden istifa etti. İstifa kararının ardından sarı-lacivertli camiada yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

İSMAİL KARTAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

İsmail Kartal'ın istifa kararının gerekçesi futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerin ardından Kartal'ın görevini bırakma kararı aldığı belirtildi. İstifanın detaylarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL KOVULDU MU?

İsmail Kartal'ın istifa ettiği yönündeki gelişmenin ardından "İsmail Kartal kovuldu mu?" sorusu da gündeme geldi. İlk bilgilere göre Kartal'ın görevine yönetim tarafından son verilmediği, deneyimli teknik direktörün istifa kararı aldığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE YENİ TEKNİK DİREKTÖR Kİ OLACAK?

İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör arayışına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin nasıl bir yol izleyeceği ve takımın başına kimin getirileceği merakla bekleniyor.

DETAYLAR GELİYOR...

İsmail Kartal'ın istifa kararına ilişkin yeni gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.