İsmail Kartal kimdir? İsmail Kartal kaç yaşında, nereli?

Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından İsmail Kartal, kariyeri boyunca görev aldığı kulüpler ve elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle Fenerbahçe ile özdeşleşen isimlerden biri olan Kartal'ın yaşı, memleketi ve futbol kariyeri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

İsmail Kartal, 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul'da doğan Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Futbolculuk kariyerinde sağ bek mevkisinde görev yapan Kartal, uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş ve Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer almıştır. Günümüzde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

İSMAİL KARTAL KAÇ YAŞINDA?

15 Haziran 1961 doğumlu olan İsmail Kartal, 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır.

İSMAİL KARTAL NERELİ?

İsmail Kartal, İstanbul'un Anadolu Kavağı semtinde dünyaya gelmiştir.

İSMAİL KARTAL'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Sarıyer'de başlayan İsmail Kartal, daha sonra Gaziantepspor'a transfer oldu. 1983 yılında Fenerbahçe'ye katılan Kartal, sarı-lacivertli formayla 10 yıl boyunca mücadele etti ve kulübün önemli oyuncularından biri oldu. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Denizlispor ve Adanaspor formaları da giydi.

Millî takım kariyerinde Türkiye U21 ve A Millî Takım formalarını toplam 8 kez giyen Kartal, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine yöneldi. Teknik direktör olarak Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor, BB Erzurumspor ve Persepolis gibi takımlarda görev yaptı.

Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevlerinin ardından 2014-2015 sezonunda ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Kartal, daha sonra farklı dönemlerde yeniden sarı-lacivertli takımın başına geçti. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplarken, 18 Haziran 2026 tarihinde yeniden Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirildi.