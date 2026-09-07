Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, deneyimli teknik adamın istifa edip etmeyeceği de gündemde. Taraftarlar ve futbol kamuoyu, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin gelişmeleri araştırmaya devam ediyor.

İSMAİL KARTAL İSTİFA EDECEK Mİ, FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

İsmail Kartal istifa edecek mi, İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılacak mı? soruları sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından futbolseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili çeşitli paylaşımlar yapılırken, söz konusu iddiaların resmî bir dayanağının olup olmadığı da araştırılıyor.

İSMAİL KARTAL İSTİFA EDECEK Mİ?

Sosyal medya platformlarında İsmail Kartal'ın istifa edeceği veya Fenerbahçe'deki görevinden ayrılacağı yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor. Ancak şu aşamada bu iddiaları doğrulayan resmî bir açıklama bulunmuyor. Fenerbahçe Kulübü tarafından İsmail Kartal'ın istifasına ilişkin herhangi bir duyuru yapılmış değil.

İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar gündem oluştururken, teknik direktörün geleceğiyle ilgili kulüp veya İsmail Kartal tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada dolaşan “İsmail Kartal istifa etti” ya da “İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrılıyor” şeklindeki iddiaların şu an için kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Resmî açıklama gelmesi halinde teknik direktörün geleceğine ilişkin durum netlik kazanacak.