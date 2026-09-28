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İskender Balcı kimin damadı? İskender Balcı olayı nedir?

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İskender Balcı kimin damadı? İskender Balcı olayı nedir?
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İskender Balcı’nın kim olduğu ve hangi aileyle akrabalık bağı bulunduğu son dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle “İskender Balcı kimin damadı?” ve “İskender Balcı olayı nedir?” soruları araştırılırken, Balcı’nın adının gündeme geldiği olayın ayrıntıları da yakından takip ediliyor.

İskender Balcı ismi, damatlık bağı ve gündeme gelen olayla ilgili detayların araştırılmasıyla öne çıktı. Balcı’nın kimin damadı olduğu, hangi isimle bağlantısının bulunduğu ve kamuoyunda merak uyandıran olayın nasıl geliştiği sorgulanıyor. “ İskender Balcı kimin damadı?”, “ İskender Balcı olayı nedir?” sorularının yanıtı merak konusu olurken, dikkat çeken gelişmelerin ayrıntıları haberin devamında...

İSKENDER BALCI KİMİN DAMADI?

Fon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu.

KARADAĞ'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan İskender Balcı'nın, operasyon öncesinde 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ'a çıkış yaptığı belirlenmişti. Hakkındaki yakalama ve arama çalışmaları devam ederken Balcı, bugün Türkiye’ye giriş yaparak adli mercilere teslim oldu.

İKİ HAFTA ÖNCE ANİDEN İSTİFA ETMİŞ

Sermaye piyasalarındaki "fon krizi" iddialarının odağında yer alan ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden operasyondan iki hafta önce aniden istifa eden İskender Balcı’nın adli süreç başlamadan önce harekete geçtiği tespit edildi.

BABASI DA ESKİ BDDK ÜYESİ

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtığı ortaya çıkan İskender Balcı’nın aile bağlantıları dikkat çekiyor. Balcı’nın kayınpederi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik göreve devam ederken, babasının ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eski üyesi olduğu öğrenildi.

KAYINPEDER HALA SESSİZ

Öte yandan olayın yankıları sürerken gözlerin çevrildiği kayınpeder Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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