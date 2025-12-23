Haberler

Işıklı Yol sözleri: İzel'in Işıklı Yol şarkısının sözleri neler?

Işıklı Yol sözleri: İzel'in Işıklı Yol şarkısının sözleri neler?
Güncelleme:
İzel'in "Işıklı Yol" adlı şarkısı, dinleyicilerin merak ettiği sözleriyle gündemde. Şarkının sözlerini öğrenmek isteyenler, sözlerin detaylarını ve şarkının anlatmak istediklerini merak ediyor. Peki, Işıklı Yol sözleri: İzel'in Işıklı Yol şarkısının sözleri neler?

İzel'in "Işıklı Yol" şarkısı, müzikseverler tarafından sözleri merak edilen parçalar arasında yer alıyor. Dinleyiciler, şarkının sözlerini ve şarkıda anlatılmak istenen duyguları keşfetmek istiyor. Şarkı sözleri ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞARKI SÖZLERİ:

Bugün günlerden pazartesi,

Dünkü sessizlik,

Bugünün habercisi,

Önce hafif bir rüzgar,

Ardından fırtına,

Böyle başladı bu ayrılık hikayesi.

Sevmemiş miydi yoksa,

Sevilmemiş miydim,

Ne kadarı yalan,

Ne kadarı gerçekti,

Özenle seçilmiş,

Yalın cümleler kurduk,

Vedalaşdık dışarıda,

Fırtına dinmişti.

Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu,

Yalnız mı yüreyeceğim,

Seçtiğimiz filmleri birer birer,

Yalnız mı izleyeceğim.

Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu,

Yalnız mı yüreyeceğim,

Seçtiğimiz filmleri birer birer,

Yalnız mı izleyeceğim,

Yalnız mı izleyeceğim.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
