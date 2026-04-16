İsa Aras Mersinli ölmedi mi, yaşıyor mu, Kahramanmaraş saldırganı hayatta mı?

Öte yandan İsa Aras Mersinli hakkında ortaya atılan “öldü mü, yaşıyor mu?” soruları da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Konuya ilişkin güvenilir kaynaklardan net bir doğrulama bulunmazken, Kahramanmaraş saldırganının hayatta olup olmadığına dair bilgiler de henüz kesinlik kazanmış değil. Gelişmeler yakından takip edilirken, resmi açıklamalar geldikçe haberin detayları güncellenecek.

İSA ARAS MERSİNLİ ÖLMEDİ Mİ?

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının faili olduğu belirtilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin ölmediği yönündeki iddialar kentte büyük bir gerginliğe yol açtı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler sonrası vatandaşlar okul önünde toplanarak yetkililerden net bir açıklama talep etti.

İDDİALAR ŞEHRİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olayın ardından ortaya atılan “saldırgan yaşıyor” iddiaları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bilgi kirliliği nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, gelişmeleri yerinde öğrenmek için okul çevresinde toplandı.

OKUL ÖNÜNDE GERGİN BEKLEYİŞ

Kalabalığın giderek artmasıyla birlikte bölgede tansiyon yükseldi. Vatandaşlar, saldırganın akıbetine ilişkin resmi ve net bir açıklama yapılmasını istedi.

EMNİYET MÜDÜRÜNE SERT SORULAR

Olay yerine gelen Emniyet Müdürü, kalabalığın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Grup, söylentilerin doğru olup olmadığını öğrenmek için yetkililere art arda sorular yöneltti. Güvenlik güçleri ise bölgede geniş önlemler aldı.

“KATİL ÖLDÜ” SÖZLERİYLE TEPKİLERİ YATIŞTIRDI

Artan gerginliği yatıştırmak isteyen Emniyet Müdürü, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. “4 çocuğum var, onların yüzünü görmeyeyim ki, katil öldü” ifadelerini kullanan müdür, saldırganın hayatını kaybettiğini kesin bir dille dile getirdi.

KALABALIK DAĞILDI, ORTAM SAKİNLEŞTİ

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık önce alkışlarla karşılık verdi, ardından ise kontrollü şekilde dağıldı. Kentte kısa süreli yaşanan gerginlik böylece sona erdi.