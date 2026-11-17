İrlanda - Kosova maçı hangi kanalda, İrlanda - Kosova maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda, kendi sahasında Kosova'yı konuk edecek. Dublin'de oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.
İrlanda - Kosova maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak. İrlanda - Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İrlanda - Kosova maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?
İrlanda - Kosova maçı, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?
S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?
İrlanda - Kosova maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA?
İrlanda - Kosova maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
İrlanda ile Kosova arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak.
İRLANDA - KOSOVA MAÇI TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?
Karşılaşma yalnızca dijital platform S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. Maçı televizyonda izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulamasını akıllı televizyonlarına yükleyerek mücadeleyi takip edebilir.