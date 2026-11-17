İrlanda - Kosova maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Dublin'deki Aviva Stadyumu ev sahipliği yapacak. İrlanda - Kosova maçı hangi kanalda, saat kaçta, nereden canlı izlenir ve hangi platformlarda yayınlanacak soruları, maç öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İrlanda - Kosova maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

İrlanda - Kosova maçı, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI S SPORT PLUS CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Karşılaşma, S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden abonelikle canlı olarak izlenebiliyor. Platformun Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN?

İrlanda - Kosova maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

İrlanda - Kosova maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İrlanda ile Kosova arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda oynanacak.

İRLANDA - KOSOVA MAÇI TELEVİZYONDAN İZLENİR Mİ?

Karşılaşma yalnızca dijital platform S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. Maçı televizyonda izlemek isteyenler, S Sport Plus uygulamasını akıllı televizyonlarına yükleyerek mücadeleyi takip edebilir.