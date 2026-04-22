İrem Helvacıoğlu kimdir? İrem Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli?

İrem Helvacıoğlu, son dönemde yer aldığı projeler ve performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan başarılı isim hakkında “İrem Helvacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

İrem Helvacıoğlu, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde almış ve 2010 yılında başladığı kariyerinde birçok dizi ve film projesinde yer almıştır. Özellikle “Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki “Nefes Zorlu” karakteri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

İREM HELVACIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

2 Şubat 1990 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

İREM HELVACIOĞLU NERELİ?

Almanya doğumludur. Ailesinin kökenine dair bilgilere göre dedesi Selanik Arnavutlarıdır.

İREM HELVACIOĞLU’NUN KARİYERİ

Kariyerine 2010 yılında “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisiyle başlayan İrem Helvacıoğlu, ardından “Muhteşem Yüzyıl”, “Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Güneşin Kızları” gibi yapımlarda rol almıştır. 2016-2017 yıllarında “No 309” dizisinde Pelinsu karakterini canlandırmıştır.

En büyük çıkışını 2018-2019 yılları arasında yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” dizisindeki başrol performansıyla yapmıştır. Daha sonra “Seni Çok Bekledim”, “Baş Belası”, “Annenin Sırrıdır Çocuk”, “Yürek Çıkmazı” ve “Karadut” gibi projelerde yer almıştır. Ayrıca 2022 yılında “Kaçış” adlı internet dizisinde de başrol oynamıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanmış ve birçok adaylık elde ederek Türk televizyon dünyasında dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.