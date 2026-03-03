İran Türkiye'yi vurur mu, saldırır mı, İran Türkiye'ye füze atar mı?

Son dönemde İran- Türkiye ilişkilerinde tansiyon yükseliyor. Türkiye, İran tarafından saldırıya uğrama ihtimaline karşı önlemler alıyor. İran Türkiye'ye füze atar mı? Analistler, bu sorunun yanıtını bölgesel jeopolitik dinamikler ve askeri stratejiler üzerinden açıklıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN İRAN'DAKİ GELİŞMELERE DEĞERLENDİRME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sınır komşumuz İran'daki çatışmalar ve bölgesel istikrarsızlık üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, küresel istikrarın ciddi bir risk altında olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin önceliğinin saldırıların durması ve diplomasinin yeniden devreye girmesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin güvenliğini her zaman koruma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Fidan, "Türkiye kendini her zaman korur. Bunun için gerekli iradeye de yeteneğe de sahibiz" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMANIN TIRMANMASI EN OLUMSUZ SENARYO

Bakan Fidan, mevcut koşullarda en olumsuz senaryonun çatışmanın tırmanarak sürmesi ve İran ile tüm bölgeyi içine alan bir istikrarsızlık ortamının oluşması olduğunu belirtti. Enerji arz güvenliği açısından da risklere dikkat çeken Fidan, İran'dan doğal gaz akışının kesilmesi ya da Körfez ülkelerinden enerji ithalatında yaşanacak aksaklıkların küresel ölçekte ciddi sorunlar doğurabileceğini ifade etti.

Türkiye, bu süreçte askeri, güvenlik, siyasi, ekonomik ve enerji boyutlarını ayrı ayrı analiz ederek olası senaryolara uygun adımlar üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bakan Fidan, diplomasi çağrılarını her fırsatta vurguladıklarını dile getirdi: "Karşılıklı saldırılar bir an önce durmalı ve diplomasi yeniden devreye girmeli."

SAVAŞIN SÜRESİ VE HEDEFLER

Fidan, İsrail'in İran'ı gelecekte tehdit oluşturmayacak bir güç haline getirme amacında olduğunu söyledi. Savaşın başlangıcını geciktiren Türkiye'nin, diplomatik çözümlerle sürece müdahil olduğunu vurgulayan Bakan, İran'ın maliyet yaratma çabalarının, örneğin Körfez'deki enerji hedeflerine saldırılarla kendini gösterdiğini aktardı.

Ancak İran'ın füze ve dronlarla İsrail'e zarar verme potansiyeline dikkat çeken Fidan, bu araçların ciddi şekilde kullanılabileceğini belirtti.

BÖLGEDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ VE PKK VARLIĞI

Bakan, İran'daki gelişmelerin PKK ve diğer Kürt gruplar üzerindeki etkilerini de yakından izlediklerini söyledi. Terör örgütlerinin bölgedeki zayıflıklardan istifade ettiğini belirten Fidan, Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşabilmek için bölgede istikrarın şart olduğunu ifade etti. İç siyasetteki sürecin ayrı bir konu olduğunu ve siyasi partilerin raporları değerlendirdiğini aktardı.

KUZEY KIBRIS VE GÜNEY'E RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Kuzey Kıbrıs için şu an büyük bir risk görmediğini söyleyen Fidan, Güney Kıbrıs'ta da riskin sınırlı olduğunu belirtti. Sivil tesislere yönelik saldırı ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ VE İRAN'A YANIT

Fidan, resmi açıklamalar olmasa da bölge ülkelerinin İran'a karşılık verebileceğine dair bazı bilgiler aldıklarını ifade etti. Bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK İHTİMALİ TEHDİTLER

Türkiye'nin kendini koruma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan, İran kaynaklı doğrudan bir tehdit olasılığına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

ULUSLARARASI DİPLOMASİ ÇABALARI

Bakan Fidan, tüm muhataplarla diplomasiyi sürdürdüklerini ve sükûnetin sağlanması için yoğun bir çaba içinde olduklarını aktardı. Avrupa liderleri ve Körfez ülkeleriyle devam eden görüşmelerin, barışın sağlanması için kritik olduğunu söyledi.

TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMU

Bakan, İran'da yaklaşık 20 bin Türk vatandaşının bulunduğunu, sınır kapılarından güvenli geçişlerin sürdüğünü ve şu ana kadar olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtti. Hava sahası kapanmaları nedeniyle bazı tatilcilerin dönüşlerinde aksaklıklar yaşandığını ancak diğer ülkeler üzerinden geçişlerin sağlandığını aktardı.

İRAN'DAN GÖÇ DALGASI BEKLENİYOR MU?

Fidan, İran'dan Türkiye'ye yönelik toplu bir göç dalgası ihtimali bulunmadığını ve ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlıkların sürdüğünü söyledi. İran hükümetinin kendi vatandaşlarını sınırdan çıkarmadığını belirten Bakan, Türkiye'nin gerekli planlama ve imkanlara sahip olduğunu vurguladı.