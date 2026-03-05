İran ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! İran neden Azerbaycan'a saldırdı,  Nahçıvan'a atılan füze ile ilgili ne açıklama yaptı?

Bölgede yaşanan gerilimler sonrası gözler İran yönetimine çevrildi. Özellikle Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine atıldığı iddia edilen füzelerle ilgili olarak Tahran yönetiminin ne dediği merak konusu oldu. "İran gerçekten Nahçıvan'a saldırdı mı?", "Füze atışıyla ilgili resmi açıklama ne yönde?" ve "İran bu operasyonu neden yaptığını açıkladı mı?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

İRAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

İran, Azerbaycan'ın Nahcivan bölgesine atılan kamikaze dronlarla ilgili açıklama yaptı. Azerbaycan'a saldırmadıklarını belirten İranlı yetkililer, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" dedi. İran, Türkiye'de düşürülen balistik füze için de benzer bir açıklama yapmıştı.

AZERBAYCAN, İRAN'I İŞARET ETTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır.

MİSİLLEME RESTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

İRAN: AZERBAYCAN'I HEDEF ALMADIK

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gharibabadi, Azerbaycan'a düşen dronlarla ilgili, "Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz; İran Azerbaycan'ı vurmadı. İran'ın politikası sadece bölgedek aktif olan ve sivilleri vurmak için kullanılan düşman üslerinin vurulması yönünde." dedi.