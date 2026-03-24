İran hediye ne verdi? Trump açıkladı İran ABD'ye hediye olarak ne verdi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Canlı yayında konuşan Trump, İran savaşını kazandıklarını öne sürerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRUMP "İRAN ABD'YE HEDİYE VERDİ" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’ın ABD’ye ekonomik değeri yüksek bir hediye verdiğini dile getirirken, bu hediyenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmayacağını söyledi. Açıklamasında özellikle petrol ve doğal gaz vurgusu yapan Trump, söz konusu gelişmenin ABD açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.

Trump, konuşmasında ayrıca İran’da yaşanan gelişmelere de değindi. İran’da “gerçek bir rejim değişikliği” yaşandığını söyleyen Trump, mevcut liderlerin önceki döneme kıyasla tamamen farklı olduğunu dile getirdi. Açıklamasında, yaşanan sürecin başlangıçta sorunlara yol açan isimlerden farklı bir yönetimle devam ettiğini ifade eden Trump, savaşın kazanıldığını düşündüğünü söyledi.

İRAN ABD'YE HEDİYE NE VERDİ?

Trump’ın açıklamasında yer alan “hediye” ifadesi kamuoyunda dikkat çekti. ABD Başkanı, bu hediyenin ne olduğuna dair açık bir bilgi paylaşmazken, petrol ve doğal gazla ilgili olduğunu dile getirdi. Bu ifade, hediyenin enerji kaynaklarıyla bağlantılı olabileceğine işaret etti.

Açıklamasında detay vermekten kaçınan Trump, hediyenin ekonomik değerine vurgu yaptı. İran ile yaşanan sürecin ardından bu gelişmenin ortaya çıktığını belirten Trump, savaşın sona erebileceğine dair de temkinli ifadeler kullandı. “Kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık” sözleriyle sürece ilişkin değerlendirmesini paylaştı.