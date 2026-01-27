Haberler

Güncelleme:
Apple, yıllardır teknoloji dünyasında eski cihazlarını unutmadığını bir kez daha kanıtladı. iPhone 5s ve diğer eski iOS cihazları, neredeyse 13 yıl sonra önemli bir güncelleme aldı. Peki gerçekten iPhone 5S güncelleme geldi mi? iPhone 5S güncelleme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Apple, iOS 26.2.1 güncellemesini yayınladığı 26 Ocak 2026 tarihiyle birlikte eski nesil cihazlara da beklenmedik bir yazılım desteği sundu. Peki, iPhone 5S güncelleme geldi mi? iPhone 5S güncelleme nasıl yapılır? Detaylar...

IPHONE 5S GÜNCELLEME GELDİ Mİ?

iPhone 5s gibi iOS 26'ya yükseltilemeyen modeller için iOS 12.5.8 sürümü tekrar kullanıma açıldı. Bu güncelleme, iPhone 5s'in çıkışının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen resmi Apple desteği alması anlamına geliyor.

Apple'ın notlarına göre iOS 12.5.8, iOS 12 tabanlı son kararlı sürüm olarak kalırken bu sürümde yer alan temel yazılım bileşenleri güncelleniyor. Bu sayede eski iPhone 5s kullanıcıları belirli sistem servislerinin kesintisiz çalışmasını sağlayabiliyor.

IPHONE 5S GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

iPhone 5s'in mevcut iOS sürümünüzü iOS 12.5.8'e yükseltmek, güncel Apple yazılım prensiplerine uygun şekilde oldukça basit bir süreçtir. Aşağıdaki adımları takip ederek iOS 12.5.8 güncellemesini kolayca yükleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın : Ana ekrandaki gri dişli simgesine dokunun.

Genel'e gidin : Açılan menüde "Genel" seçeneğini seçin.

Yazılım Güncelleme'yi seçin : Burada Apple'ın sunmuş olduğu mevcut iOS sürümü ve iOS 12.5.8 güncellemesi görünecektir.

Güncellemeyi İndir ve Yükle : Eğer bir güncelleme varsa "İndir ve Yükle" butonuna dokunun ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
