İpek Toplusoy kimdir, kaç çocuğu var? İpek Toplusoy kaç yaşında, kızı neden öldü?

Roman Mağazaları ile özdeşleşen İpek Toplusoy, genç yaşta kızını kaybetmesi üzerine kimdir, nereli ve kaç çocuğu var soruları ile gündeme geldi.

İPEK TOPLUSOY KİMDİR?

İpek Toplusoy, perakende ve moda sektöründe Roman Mağazaları’nın marka kimliğini temsil eden önemli isimler arasında yer alıyor. Eğitim hayatına İstanbul İtalyan Lisesi’nde başlayan Toplusoy, daha sonra İtalya’da vitrin tasarımı eğitimi aldı. Aldığı bu eğitim, kariyerinde belirleyici bir rol oynarken mağaza konseptlerinden ürün sunumuna kadar birçok alanda aktif görev üstlenmesini sağladı.

İpek Toplusoy, yalnızca yönetici kimliğiyle değil, markanın görsel dili ve kurumsal yapısına katkılarıyla da dikkat çeken bir isim olarak biliniyor.

İPEK TOPLUSOY KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İpek Toplusoy, 2020 yılında hayatını kaybeden iş insanı Süleyman Toplusoy ile evlilik yaptı. Bu evlilikten üç çocuğu dünyaya geldi.

Toplusoy ailesi, kızları Selin Toplusoy’un genç yaşta hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kızları Selin Toplusoy, açıklanmayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.