İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kimdir, ne iş yapıyor? İhsan Taha Torğut kaç yaşında, nereli?

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın sevgilisi Fizyoterapist İhsan Taha Torğut, sosyal medya paylaşımının ardından yeniden gündeme geldi. Sporcu sağlığı ve performans geliştirme alanındaki çalışmalarıyla tanınan Torğut, hem profesyonel sporculara sunduğu danışmanlık hizmetleri hem de sağlık teknolojileri alanındaki projeleriyle dikkat çekiyor. Peki, İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kimdir, İhsan Taha Torğut ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda merak edilen detaylar…

İPEK FİLİZ YAZICI SEVGİLİSİ İHSAN TAHA TORĞUT KİMDİR?

Fizyoterapist İhsan Taha Torğut, sporcu sağlığı, performans geliştirme ve rehabilitasyon alanında çalışmalar yürüten bir isim olarak öne çıkıyor. Meslek hayatının ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinde görev alan Torğut, sahada edindiği deneyimi girişimcilik vizyonuyla birleştirerek kariyerini farklı alanlarda geliştirdi.

Profesyonel çalışma hayatında özellikle sporcuların fiziksel performanslarını artırmaya yönelik uygulamalar üzerinde çalışan Torğut, bireysel sporcularla yürüttüğü danışmanlık süreçlerinin yanı sıra sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği projelerle de faaliyet gösteriyor. Spor dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye devam eden Torğut, spor fizyoterapisi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Son dönemde ise oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile olan birlikteliği nedeniyle magazin gündeminde de yer almaya başladı.

İHSAN TAHA TORĞUT NE İŞ YAPIYOR?

İhsan Taha Torğut, mesleğini fizyoterapist olarak sürdürüyor. Kariyerinin önemli bölümünü sporcu sağlığı üzerine inşa eden Torğut, özellikle performans geliştirme, sakatlık sonrası rehabilitasyon ve fonksiyonel hareket sistemleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bireysel sporculara yönelik danışmanlık hizmetleri sunan Torğut, aynı zamanda sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği projelerle spor sektörüne yönelik çözümler üretmeye devam ediyor.

Kamuoyuna açık bilgilere göre Torğut, milli takım spor fizyoterapisti olarak da görev yapıyor.

İHSAN TAHA TORĞUT KAÇ YAŞINDA?

Kamuya açık bilgilere göre milli takım spor fizyoterapisti İhsan Taha Torğut 31 yaşındadır.

İHSAN TAHA TORĞUT NERELİ?

İhsan Taha Torğut'un doğum yeri veya kütük kaydına ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

İPEK FİLİZ YAZICI İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

İpek Filiz Yazıcı'nın sevgilisi Fizyoterapist İhsan Taha Torğut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun HYROX İstanbul organizasyonundaki performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi kocaman bir alkış da benim meleğime.

Sadece 7 aylık bir yolculukta; kürek, koşu, CrossFit, HYROX ve bunların temelini oluşturan fonksiyonel antrenmanların hepsine sabırla katıldı. Dinledi, öğrendi, söylendi, ağladı ama hiç vazgeçmedi:)

Hayatında belki de ilk kez bu kadar düzenli spor yaptı, ilk kez bu kadar disiplinli beslendi. İlk koşu ayakkabısını aldı. Daha önce hiç karşılaşmadığı kadar yoğun bir tempoda, birlikte çalıştık. (Bana dayandı zordur bilirim) Araya 1 aylık bir sakatlık dönemi girdi ama tedavisine de aynı özveriyle devam etti.

Ve sonunda, 4.500 sporcunun katıldığı uluslararası HYROX İstanbul organizasyonunda parkuru sağlıklı bir şekilde tamamlayan İpek Filiz Yazıcı’ya bir alkış. Seninle gurur duyuyorum.”