İOKBS BURS ÖDEME TARİHLERİ: Bursluluk sınavı bursları ne zaman yatacak? 2026 İOKBS burs ücreti ne kadar?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan en önemli sistemlerden biridir. Sınavda başarı göstererek bu desteği almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler için güncel ödeme tarihleri, burs miktarları ve paranın çekileceği kanallar büyük önem taşımaktadır. Peki, bursluluk sınavı bursları ne zaman yatacak? 2026 İOKBS burs ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ( İokbs ), yüz binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlamaya devam ediyor. Sınavda başarı göstererek burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri, ödeme takvimine ve güncel tutarlara dair detayları yakından takip ediyor. Peki, Bursluluk sınavı bursları ne zaman yatacak? 2026 İOKBS burs ücreti ne kadar? İşte 2026 yılı İOKBS burs ödemelerine dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılar.

BURSLULUK SINAVI BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Yönetmelik hükümlerine göre; burslar, öğrencinin sınavı kazanıp okul kayıt işlemlerini tamamlamasının ardından, takip eden Ekim ayının başından itibaren düzenli olarak hesaplara yatırılmaya başlanır. Öğrencilerin hak kaybı yaşamaması adına kayıt işlemlerinin eksiksiz tamamlanmış olması önem arz etmektedir.

2026 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Burs miktarları, devlet memuru maaş katsayılarına endeksli olarak yılda iki kez değişiklik göstermektedir. 2026 yılı itibarıyla öğrencilere ödenen güncel tutarlar netleşmiştir.

Mevcut Tutar: 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için İOKBS bursu aylık 2.762 TL olarak uygulanıyor.

Gelecek Dönem Güncellemesi: Ancak bu tutar, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesinin ardından yeniden hesaplanacak. Böylece burs ödemeleri de güncellenen maaş katsayısına göre artırılarak öğrencilere yatırılacak.

İOKBS BURS ÜCRETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin hangi kanallar üzerinden ve ne şekilde tahsil edileceği Bakanlık tarafından belirlenmiştir. Maddi desteğin güvenli bir şekilde ulaştırılması için resmi bir altyapı kullanılmaktadır.

Ödeme Kanalı: Burs ödemeleri, öğrenciler adına açılan PTT hesapları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Hak sahipleri, aylık olarak hesaplarına tanımlanan burslarını PTT üzerinden kolaylıkla alabilmektedir. Öğrenciler veya velileri, kendilerine en yakın PTT şubelerine müracaat ederek ya da PTT kart vasıtasıyla ilgili aylık ödemeleri tahsil edebilmektedir.

Dilara Yıldız
