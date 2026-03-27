İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın babası ne açıklama yaptı? Osman Şevket Karaarslan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sosyal medya gündemini sarsan olayın ardından gözler Kübra Karaaslan’ın ailesine çevrildi. Babası Osman Şevket Karaaslan ne dedi, hayatı ve mesleğiyle ilgili merak edilenler neler? Olayın perde arkası ve aileden gelen açıklamalar haberin devamında yer alıyor.

KÜBRA KARAASLAN'IN BABASI NE AÇIKLAMA YAPTI?

Osmangazi Köprüsü'nden atlayarak intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Karaaslan'ın imam babası kızının intiharının ardından ilk kez konuştu. Osman Şevket Karaarslan çevresine, "Kızımın TikTok’ta canlı yayın açıp, erkeklerin karşısında dans etmesinin yanlış olduğunu defalarca ona anlattım, onu düzeltmek için çok çaba gösterdim. Ama sözüme kulak vermedi. Kader böyleymiş." dediği ifade edildi.

KÜBRA KARAASLAN OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni olan ve bir süre önce hesaplarının tamamını kapatan Kübra Karaaslan (21) Pazartesi Günü Osmangazi Köprüsü Yalova Altınova kısmında köprünün korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tersanenin içine düşen Karaaslan'ı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaaslan hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Kübra Karaaslan'ın köprüden aşağıya atladığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada Karaaslan'ın kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü.