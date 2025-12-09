Inter Liverpool maçı hangi kanalda? Inter Liverpool maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Inter Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Inter Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Inter Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde...

INTER LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Liverpool maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Inter Liverpool maçını Tabii kullanıcıları şifresiz ve canlı yayın ile platformdan izleyebilecekler.

INTER LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Liverpool maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.