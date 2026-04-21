İnter Como maçı hangi kanalda, İnter Como şifresiz CANLI nereden izlenir?

İnter - Como maçını şifresiz izlemenin yolu var mı? Serie A'nın bu hafta en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan İnter - Como maçını canlı takip etmek isteyenler yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki İnter - Como maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz olarak nereden izlenebilir?

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı bu gece Milano'dan yükselecek! Inter, efsanevi Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Como'ya karşı finale bir adım daha atmak için sahaya çıkıyor. Üstelik maç şifresiz yayınlanacak! Tüm yayın ve saat bilgileri haberimizde...

Inter - Como İtalya Kupası Yarı Final maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor'u Digiturk'te 86, D Smart'ta 86, Kablo TV'de 133, Tivibu'da 85 ve Turkcell TV+'ta 70 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Inter - Como maçı, 21 Nisan Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Gecenin en büyük maçına hazır olun, maçı kaçırmayın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İtalya Kupası'nın bu çekişmeli yarı final karşılaşması, Milan'da yer alan efsanevi Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Inter, kendi taraftarının coşkulu desteğiyle finale yükselmeyi hedefliyor.