İnsan vücudunun en ağır organı hangisidir?
4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. İnsan vücudunun en ağır organı hangisidir?
İNSAN VÜCUDUNUN EN AĞIR ORGANI HANGİSİDİR?
A: Kalp
B: Karaciğer
C: Beyin
D: Deri
Cevap : D