İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları kim?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnci Taneleri, güçlü hikâyesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları kimler oldu sorusu yanıt ararken, diziye sürpriz transferlerin yapıldığı ve kadronun önemli ölçüde genişlediği konuşuluyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Güçlü hikâyesini deneyimli ve sevilen oyuncularla destekleyen dizinin kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor:

• Azem Yücedağ – Yılmaz Erdoğan

• Dilber – Hazar Ergüçlü

• Piraye – Selma Ergeç

• Cihan – Kubilay Aka

• Kasım – Güven Kıraç

• Nergis – Yasemin Baştan

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, Azem Yücedağ'ın altüst olan hayatı üzerinden derin bir dram hikâyesi sunuyor. Öğretmenlik yapan Azem, eşinin ölümüyle sarsılırken kendisini cinayet suçlamasının tam ortasında buluyor. Bir zamanlar mutlu bir ailesi olan Azem için bu olay, sadece bir kayıp değil; aynı zamanda geçmişiyle, vicdanıyla ve adaletle yüzleştiği uzun bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Dizi, kaybedilen değerleri geri kazanma mücadelesini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.