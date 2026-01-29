Haberler

İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları kim?

İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, yeni sezonu öncesinde oyuncu kadrosuyla gündeme geldi. İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları merak konusu olurken, diziye katılan yeni isimler ve kadroda yer almaya devam eden oyuncular izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İnci Taneleri, güçlü hikâyesinin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları kimler oldu sorusu yanıt ararken, diziye sürpriz transferlerin yapıldığı ve kadronun önemli ölçüde genişlediği konuşuluyor.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Güçlü hikâyesini deneyimli ve sevilen oyuncularla destekleyen dizinin kadrosunda dikkat çeken isimler yer alıyor:

• Azem Yücedağ – Yılmaz Erdoğan

• Dilber – Hazar Ergüçlü

• Piraye – Selma Ergeç

• Cihan – Kubilay Aka

• Kasım – Güven Kıraç

• Nergis – Yasemin Baştan

İnci Taneleri yeni sezon oyuncuları kim?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, Azem Yücedağ'ın altüst olan hayatı üzerinden derin bir dram hikâyesi sunuyor. Öğretmenlik yapan Azem, eşinin ölümüyle sarsılırken kendisini cinayet suçlamasının tam ortasında buluyor. Bir zamanlar mutlu bir ailesi olan Azem için bu olay, sadece bir kayıp değil; aynı zamanda geçmişiyle, vicdanıyla ve adaletle yüzleştiği uzun bir yolculuğun başlangıcı oluyor. Dizi, kaybedilen değerleri geri kazanma mücadelesini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu

2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını