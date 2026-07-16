İlyas Yalçıntaş gözaltına mı alındı, neden? SON DAKİKA! İlyas Yalçıntaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de yer aldığı geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmecilerin bulunduğu toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Peki, İlyas Yalçıntaş gözaltına mı alındı, neden? İlyas Yalçıntaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

İLYAS YALÇINTAŞ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş gözaltına alındı.

İLYAS YALÇINTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre soruşturma, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek" suçlamalarını da kapsıyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyon çerçevesinde İlyas Yalçıntaş hakkında gözaltı kararı uygulanırken, soruşturmanın toplam 25 şüpheliyi içerdiği açıklandı.

Şu ana kadar yetkili makamlar tarafından soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle dosyanın kapsamı, delil durumu veya soruşturmanın ilerleyişine ilişkin resmi açıklamalar dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Soruşturmanın devam ettiği ve nihai hukuki değerlendirmenin yargı süreci sonunda netlik kazanacağı unutulmamalıdır.

İLYAS YALÇINTAŞ KİMDİR?

İlyas Yalçıntaş, Türkiye'de müzik kariyeriyle tanınan şarkıcı ve söz yazarıdır. Geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, yayımladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla müzik dünyasında yer edinmiştir.

Albümleri

İçimdeki Duman (2016)

Teklileri

"Gel Be Gökyüzüm" (2017)

"Yağmur" (feat. Aytaç Kart) (2018)

"Şehrin Yolu" (feat. Feride Hilal Akın) (2018)

"Bilmece" (2018)

"Neredesin Sen" (2019)

"Kirli Kadeh" (2019)

"Farzet" (2019)

"Olur Olur" (2020)

"Dünya Senin" (2020)

"Kalbimin Kapısı" (2020)

"Dönme" (2021)

"Mecnun" (feat. Enbe Orkestrası) (2021)

"Adım Adım" (feat. Ezgi Kosa) (2021)

"Darmadağın" (2021)

"Rüzgarım Seninle Esse" (2022)

"Mask" (feat. Farzad Farzin) (2022)

"Resim" (feat. Faruk Sabancı) (Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1) (2022)

"Aşk Tohumu" (feat. Alper Atakan) (2022)

"Masal" (2022)

"Hiç Unutma" (Sinan Akçıl ile) (Piyanist 3 (Next Generation)) (2023)

"Yasak Elma" (2023)

"Sorma" (2023)

"Şahit" (Ece Mumay ile) (2024)

"Hüzün" (Bülent Özdemir Şarkıları) (2024)

"Yol Arkadaşım" (2024)

"Kadınım" (feat. Anıl Şallıel) (2024)

"İstanbul'da" (2024)

"Sessiz Fırtına" (2025)

"Sana Bu Hikaye" (2025)

İLYAS YALÇINTAŞ KAÇ YAŞINDA?

İlyas Yalçıntaş 1989 doğumludur.

İLYAS YALÇINTAŞ NERELİ?

İlyas Yalçıntaş'ı Erzincan doğumludur.