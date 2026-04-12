İlker İnanoğlu gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? İlker İnanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere yönelik gözaltı kararları gündeme gelirken, İlker İnanoğlu hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. “Gözaltına alındı mı?”, “Neden hakkında işlem yapıldı?” soruları sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü oyuncunun adı bir anda gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İLKER İNANOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararları verildiği açıklandı. Bu isimler arasında İlker İnanoğlu’nun da yer aldığı, ancak kendisinin yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı belirtildi. Sürece ilişkin resmi işlemler devam ediyor.

İLKER İNANOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yürütülen soruşturmanın uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik olduğu ifade edildi. İlker İnanoğlu hakkında da bu kapsamda gözaltı kararı verildiği, ancak kendisinin yurt dışında bulunması nedeniyle fiili gözaltı işlemi yapılamadığı aktarıldı.

İLKER İNANOĞLU KİMDİR?

İlker İnanoğlu, Türk oyuncu ve yapımcıdır. Çocuk yaşlarda “Yumurcak” film serisiyle tanınmış, ilerleyen yıllarda televizyon dizilerinde rol almıştır. En bilinen karakteri, uzun yıllar yer aldığı “Arka Sokaklar” dizisindeki Engin Balkan rolüdür.

İLKER İNANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

İlker İnanoğlu, 20 Ağustos 1965 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

İLKER İNANOĞLU NERELİ?

İlker İnanoğlu İstanbul doğumludur. Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ve sinema sanatçısı Filiz Akın’ın oğludur.

İLKER İNANOĞLU’NUN KARİYERİ

İlker İnanoğlu kariyerine çocuk yaşta başlamış ve 1969 yılında “Yumurcak” filmiyle sinemaya adım atmıştır. Ardından birçok Yumurcak serisi filminde rol almıştır.

Televizyon kariyerinde ise:

Arka Sokaklar (Engin Balkan)

Doktorlar

Alev Alev

Güzel Çirkin

Hayat Yolunda

gibi yapımlarda yer almıştır.

Ayrıca bazı projelerde yapımcı olarak da görev almıştır. Uzun yıllardır Türk televizyon ve sinema sektöründe aktif olarak yer almaktadır.