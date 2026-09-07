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İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan ev mi aldı, aylık geliri ne kadar?

İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan ev mi aldı, aylık geliri ne kadar?
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İlkay Gündoğan kimdir, kaç yaşında ve aylık geliri ne kadar? Galatasaray forması giyen dünyaca ünlü futbolcunun kariyeri ve özel hayatı kadar İstanbul'daki gayrimenkul yatırımı da gündem oldu. Gündoğan'ın Zincirlikuyu'da yaklaşık 250 milyon TL değerinde bir daire aldığı öne sürülürken, deneyimli futbolcunun Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücret de merak konusu oldu. Peki, İlkay Gündoğan kimdir? İlkay Gündoğan ev mi aldı, aylık geliri ne kadar?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın aldığı öne sürülen yeni ev ve kazancı araştırılıyor. Kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona gibi önemli takımlarda forma giyen Gündoğan'ın, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamını sürdürürken Zincirlikuyu'daki bir rezidanstan yaklaşık 250 milyon TL'lik daire satın aldığı iddia edildi. Galatasaray ile sözleşmesi kapsamında sezonluk net 4,5 milyon euro garanti ücret alan futbolcunun aylık kazancı da gündemde. Detaylar haberin devamında...

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan, Galatasaray forması giyen deneyimli futbolculardan biridir. Kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Gündoğan, 2022 yılında İtalyan model ve sunucu Sara Arfaoui ile evlendi. Çiftin Kais ve Ella'nın ardından, geçtiğimiz nisan ayında Kian Leone adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN EV Mİ ALDI?

Son dakika! İlkay Gündoğan'ın İstanbul'daki gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini eklediği öne sürüldü. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre deneyimli futbolcu, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire satın aldı. Uzun süredir Göktürk'te yaşayan Gündoğan'ın yeni ev tercihi, ailesinin büyümesinin ardından gündeme geldi.

İLKAY GÜNDOĞAN NE KADARA EV ALDI?

İlkay Gündoğan'ın Zincirlikuyu'daki lüks rezidanstan satın aldığı öne sürülen dairenin yaklaşık 250 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Ailenin büyümesiyle birlikte daha geniş yaşam alanı, merkezi konum, sosyal imkanlar ve hastanelere yakınlık gibi faktörlerin yeni ev tercihinde etkili olduğu aktarıldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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