İlhan Tanacı kimdir? Madame Coco’nun sahibi İlhan Tanacı kaç yaşında, nereli?

Türkiye’nin ev tekstili alanında öne çıkan markalarından biri olan Madame Coco’nun kurucusu İlhan Tanacı, hem perakende sektöründeki yatırımları hem de uzun yıllara yayılan yöneticilik kariyeriyle dikkat çeken iş insanları arasında yer almaktadır. Peki, İlhan Tanacı kimdir? Madame Coco’nun sahibi İlhan Tanacı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MADAME COCO’NUN SAHİBİ İLHAN TANACI KİMDİR? 

Eğitim geçmişine bakıldığında İlhan Tanacı’nın İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği eğitimi aldığı görülmektedir. İlk öğrenimini ise Özel Ata Koleji Adana’da tamamlamıştır.

İş hayatında uzun yıllara dayanan bir yöneticilik geçmişine sahip olan İlhan Tanacı, 2000 - 2011 yılları arasında English Home markasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011 yılından itibaren ise Madame Coco bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Madame Coco, ev tekstili alanında faaliyet gösteren ve uluslararası ölçekte büyüyen bir marka olarak Tanacı’nın yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özel hayatına ilişkin olarak, İlhan Tanacı’nın 2004 yılında Lale Tanacı ile evlendiği bilinmektedir. Lale Tanacı tarafından ekonomik ve psikolojik şiddet iddialarıyla boşanma davası açıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

İLHAN TANACI KAÇ YAŞINDA?

İlhan Tanacı’nın yaşı hakkında kamuya açık ve doğrulanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

İLHAN TANACI NERELİ?

İlhan Tanacı’nın doğum yeri veya memleketine ilişkin kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır.

