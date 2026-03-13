İlber Ortaylı'nın vasiyeti ne, İlber Ortaylı nereye gömülecek, mezar yeri neresi olacak?
Tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı hayranlarını üzen haber merak konusu oldu: Ünlü tarihçinin vasiyeti ve mirasının kime bırakıldığı gündemde. Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden biri olan Ortaylı'nın mal varlığı ve kişisel tercihleri, yakın çevresi ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İlber Ortaylı mirasını kime bırakacak? İşte merak edilen detaylar…
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın vasiyeti ve mirasının paylaşımı, Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Akademik kariyeri ve yayınlarıyla tanınan Ortaylı, geride bıraktığı eserler kadar kişisel tercihleriyle de dikkat çekiyor. Vasiyetinin detayları ve mirasının kime bırakıldığı ise kamuoyunun merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor.
PROF. DR. İLBER ORTAYLI'NIN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte verdiği bir röportajda mezarıyla ilgili dile getirdiği vasiyeti yeniden gündeme geldi.
MEZARININ YERİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Ortaylı, röportajda kendisine yöneltilen "Mezarınızla ilgili bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna içten bir yanıt vermişti.
"HERHALDE GELİBOLU OLUR"
Ortaylı, söz konusu soruya, "Herhalde Gelibolu olur. Burada istemiyorum. Kalabalık sevmiyorum" diyerek, mezarının sakin ve kalabalıktan uzak bir yerde olmasını istediğini ifade etmişti.
Mezar yeri ise henüz açıklanmadı.
SAKİNLİĞİ ÖNEMSEDİĞİNİ VURGULADI
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bu sözleri, hayatı boyunca da sıkça vurguladığı sakin ve özel yaşam anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.