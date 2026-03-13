Tarih alanındaki çalışmaları ve televizyon programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınan İlber Ortaylı'nın hayatı yeniden gündemde. "İlber Ortaylı kimdir, evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Osmanlı tarihi konusunda otorite kabul edilen ünlü tarihçinin kariyeri kadar özel yaşamı da merak konusu olmaya devam ediyor.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, televizyon programları ve tarih anlatımıyla geniş bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Osmanlı tarihi ve Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla adından söz ettiren Ortaylı'nın hayatı ve özel yaşamı da zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Özellikle "İlber Ortaylı kimdir, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Uzun yıllar akademide görev yapan ve tarih alanında önemli eserler kaleme alan İlber Ortaylı, Türkiye'de tarih biliminin popülerleşmesine katkı sağlayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, ünlü tarihçinin hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair bilinenler neler?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. Ailesi daha sonra Türkiye'ye döndü ve Ortaylı eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

Tarih alanındaki akademik kariyerine erken yaşlarda başlayan Ortaylı, özellikle Osmanlı idari yapısı, diplomasi tarihi ve imparatorluklar tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Akademik hayatı boyunca Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan Ortaylı, aynı zamanda uluslararası akademik çevrelerde de tanınan bir isim haline geldi.

Bir dönem Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı'nın müze müdürlüğünü de yapan Ortaylı, bu görevi sırasında Osmanlı tarihine ilişkin birçok çalışmaya katkı sağladı. Yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla tarih alanında geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

İLBER ORTAYLI EVLİ Mİ?

Ünlü tarihçinin özel hayatı da zaman zaman merak ediliyor. İlber Ortaylı bir dönem evlilik yaptı. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve daha sonra çift yollarını ayırdı. Ortaylı, özel yaşamını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.

Akademik çalışmalarına ve yazılarına yoğunlaşan Ortaylı, yıllar boyunca daha çok tarih araştırmaları, konferanslar ve kitap çalışmalarıyla gündeme geldi. Bu nedenle özel hayatına ilişkin bilgiler kamuoyuna çok fazla yansımadı.

İLBER ORTAYLI'NIN EŞİ KİM?

İlber Ortaylı'nın yaptığı evliliğin ardından boşandığı biliniyor. Ancak eski eşi hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bilgiler oldukça sınırlı. Ünlü tarihçi hayatı boyunca yalnızca bir kez evlilik yaptı.

Ortaylı'nın eşi Ayşe Özdolay olarak biliniyor. Ayşe Özdolay, Mersin eski milletvekili Dr. Talip Özdolay'ın kızıdır. Çift 1981 yılında evlendi.

Uzun yıllar süren evlilik, ilerleyen dönemde sona erdi ve çift yollarını ayırdı.

AYŞE ÖZDOLAY KİMDİR?

İlber Ortaylı'nın eski eşi Ayşe Özdolay, 1950 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Babası Dr. Talip Özdolay'ın siyasi ve akademik çevrelerde tanınan bir isim olduğu biliniyor.

1981 yılında İlber Ortaylı ile evlenen Özdolay, yaklaşık 18 yıl süren evliliğin ardından 1999 yılında boşandı.

Bu evlilikten çiftin Tuna Ortaylı Kazıcı isimli bir kızı bulunuyor. İlber Ortaylı aynı zamanda iki torun sahibidir.

İLBER ORTAYLI'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Merak edilen bir diğer konu ise İlber Ortaylı'nın çocuk sahibi olup olmadığı. Bilinen bilgilere göre Ortaylı'nın bir kızı bulunmaktadır. Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı'dır.