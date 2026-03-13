Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden biri olarak anılan İlber Ortaylı için cenaze namazının tarih ve yeri gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İlber Ortaylı cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

İLBER ORTAYLI ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI CENAZE NAMAZI NE ZAMAN, NEREDE KILINACAK?

İlber Ortaylı'nın cenaze töreni detayları henüz açıklanmadı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, televizyon programları ve tarih anlatımıyla geniş bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Osmanlı tarihi ve Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla adından söz ettiren Ortaylı'nın hayatı ve özel yaşamı da zaman zaman kamuoyunun gündemine geliyor. Özellikle "İlber Ortaylı kimdir, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Uzun yıllar akademide görev yapan ve tarih alanında önemli eserler kaleme alan İlber Ortaylı, Türkiye'de tarih biliminin popülerleşmesine katkı sağlayan isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, ünlü tarihçinin hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair bilinenler neler?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz kentinde dünyaya geldi. Ailesi daha sonra Türkiye'ye döndü ve Ortaylı eğitim hayatını Türkiye'de sürdürdü. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

Tarih alanındaki akademik kariyerine erken yaşlarda başlayan Ortaylı, özellikle Osmanlı idari yapısı, diplomasi tarihi ve imparatorluklar tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Akademik hayatı boyunca Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan Ortaylı, aynı zamanda uluslararası akademik çevrelerde de tanınan bir isim haline geldi.

Bir dönem Türkiye'nin en önemli müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı'nın müze müdürlüğünü de yapan Ortaylı, bu görevi sırasında Osmanlı tarihine ilişkin birçok çalışmaya katkı sağladı. Yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla tarih alanında geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.