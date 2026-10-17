İki partiyi İYİ Parti çatısına çağıran Müsavat Dervişoğlu kimdir? Bahçeli'ye karşı ne zaman aday oldu, nereli?

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İstanbul'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na 16 Ekim 2026'da sorulan sorulardan biri, partisinin Zafer Partisi ve Anahtar Parti ile birleşip birleşmeyeceğiydi. Dervişoğlu cevabında iki partiyi İYİ Parti'nin çatısı altında toplanmaya çağırdı.

ÖĞRENCİLERE NE CEVAP VERDİ?

Cumhuriyet'in haberine göre Dervişoğlu, temel fikir ayrılığı olmayan ve partinin kuruluş çizgisini koruyan isimlere kapının açık olduğunu söyledi. Bu şartlar varsa ayrılık gerekçelerinin ortadan kalktığını belirtti. Kendisini "oyun bozan" biri olarak görmediğini anlatan Dervişoğlu, sözlerini "İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter" diyerek bağladı.

Aynı buluşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "yağmur projesi" açıklamasına da değindi. BirGün'ün aktardığına göre suyun iyi bir şey olduğunu, ama tedbir alınmazsa felakete dönüşebileceğini söyledi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu, Nisan 2024'ten bu yana İYİ Parti'nin genel başkanı. Partinin kurucu genel başkanı Meral Akşener'den sonra bu göreve gelen ikinci isim. 1960'ta Ankara'da doğdu. Milliyet'e göre ailesi Fatsalı.

FATSA, SAMSUN VE 12 EYLÜL

İlkokulu ve ortaokulu Fatsa'da okudu, liseyi Samsun'da bitirdi. 1978'de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde işletme okumaya başladı; Milliyet'in biyografisine göre öğrenimi 12 Eylül 1980 darbesiyle yarıda kaldı. İşletme lisansını daha sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden aldı.

1978'de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği'nin başkanıydı. 1991'de İzmir'e yerleşti ve ticaretle uğraştı; NTV'nin aktardığına göre bu dönemde birkaç şirkette üst düzey yöneticilik yaptı.

BAHÇELİ'YE KARŞI ADAY OLDU

Dervişoğlu 2000 ile 2011 arasında MHP İzmir İl Başkanı'ydı. 2009 yerel seçimlerinde MHP'nin İzmir adayı oldu. 2012'deki MHP kurultayında genel başkanlık için Devlet Bahçeli ve Koray Aydın'la yarıştı, seçimi kazanamadı.

İYİ PARTİ'DE GENEL BAŞKANLIĞA NASIL GELDİ?

2017'de İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer aldı ve genel başkan yardımcılığı yaptı. 2018 seçiminde İzmir milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2019'dan itibaren İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak çalıştı, Milli Savunma Komisyonu'nda da görev aldı.

Meral Akşener'in aday olmadığı Nisan 2024'teki 5. Olağanüstü Kurultay'da genel başkan seçildi.

EVLİ Mİ?

NTV'nin biyografisine göre Dervişoğlu evli ve bir çocuk babası.