İhsan Aygün kimdir, neden gözaltına alındı? İhsan Aygün kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul merkezli yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı öne çıkan İhsan Aygün, gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. Peki, İhsan Aygün kimdir, hangi faaliyetleriyle tanınıyor ve soruşturma kapsamında neden gözaltına alındı? Tüm detaylar merak konusu…

İHSAN AYGÜN KİMDİR?

İhsan Aygün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adı geçen şüphelilerden biridir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde ticareti, kullanımını kolaylaştırma ve fuhuşa teşvik suçlamalarıyla bağlantılı olarak gözaltına alınmıştır.

İHSAN AYGÜN GÖZALTINA MI ALINDI?

İhsan Aygün, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli arasında yer almaktadır.

İHSAN AYGÜN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İhsan Aygün'ün gözaltına alınma gerekçesi; "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlamalarıdır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler şunlardır:

İş insanları: Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan

Model: Melissa Fidan Çalışkan

Oryantal: Nuran Çokçalışkan

Diğer şüpheliler: Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek, Yılmaz Burak Bozkurt

Sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.