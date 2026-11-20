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Iğdırspor Ümraniyespor maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak karşılaşma Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Iğdırspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Iğdırspor Ümraniyespor maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Iğdırspor Ümraniyespor maçı, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI TRT SPOR CANLI NASIL İZLENİR?

TRT Spor; Digiturk'te 56., D-Smart'ta 86., Kablo TV'de 133., Tivibu'da 85. ve Turkcell TV+'ta 70. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan TRT Spor'u uydu alıcısı bulunan tüm izleyiciler ücretsiz olarak takip edebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI NASIL İZLENİR?

beIN SPORTS 2, Digiturk'te 78. kanaldan yayın yapıyor. Maç ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten izlenebiliyor.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için futbolseverler maçı ücretsiz izleyebilecek.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet. Maç, TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Iğdırspor Ümraniyespor maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleştirilecek.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Iğdırspor Ümraniyespor maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

IĞDIRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Iğdırspor ile Ümraniyespor arasındaki Trendyol 1. Lig karşılaşması Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda oynanacak.

1. LİG'DE KRİTİK RANDEVU

Iğdırspor, sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ümraniyespor ise deplasmandan puanla dönerek ligdeki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. İki takımın da üç puan parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.