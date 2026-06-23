İdris Aybirdi kimdir? Sahra Işık'ın eşi İdris Aybirdi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İş dünyasında faaliyet gösteren ve Perotti markasının kurucuları arasında yer alan İdris Aybirdi, son günlerde magazin gündeminde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Eski eşi Sahra Işık’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarının ardından Aybirdi’nin özel hayatı, kariyeri ve iş yaşamı merak konusu haline geldi. Peki, İdris Aybirdi kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte İdris Aybirdi hakkında merak edilen detaylar...

SAHRA IŞIK'IN ESKİ EŞİ İDRİS AYBİRDİ KİMDİR?

İdris Aybirdi, iş dünyasında girişimci kimliğiyle tanınan bir iş insanıdır. Özellikle ev yaşam ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Perotti markasının kurucuları arasında yer almasıyla biliniyor. Ticaret hayatına aile şirketinde başlayan Aybirdi, uzun yıllardır farklı alanlarda faaliyet gösteren girişimcilik çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.

İDRİS AYBİRDİ KAÇ YAŞINDA?

İdris Aybirdi'nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşı hakkında kesin bir bilgi yer almamaktadır.

İDRİS AYBİRDİ NERELİ?

İdris Aybirdi'nin memleketine ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle nereli olduğuna dair resmi bir açıklama mevcut değildir.

İDRİS AYBİRDİ'NİN KARİYERİ

İdris Aybirdi, girişimcilik ve ticaret alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. 2009 yılında İstanbul İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde kurulan Perotti markasının kurucuları arasında yer alan Aybirdi, özellikle mutfak, banyo ve ev yaşam ürünleri sektöründe faaliyet göstermektedir.

Şirketin büyüme sürecinde aktif rol alan Aybirdi, markanın hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda tanınmasına katkı sağladı. Geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren marka, ev gereçleri sektörünün bilinen firmaları arasında gösteriliyor.

NEDEN GÜNDEMDE?

İdris Aybirdi'nin adı son dönemde, eski eşi Sahra Işık'ın yaptığı açıklamalar sonrasında yeniden gündeme geldi. Açıklamaların ardından sosyal medyada ve arama motorlarında Aybirdi hakkında yapılan araştırmalarda artış yaşanırken, konu magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

SAHRA IŞIK VE İDRİS AYBİRDİ İLİŞKİSİ

Bir dönem evli olan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında gösteriliyordu. Çift daha sonra yollarını ayırırken, ayrılık süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler kamuoyunda zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.