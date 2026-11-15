İdo Tatlıses'in çocukları kim? İdo Tatlıses kimdir, kaç yaşında?

İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile evliliğinden iki çocuğu var: ikiz oğulları Emir ve Ayel. Şarkıcı, 15 Kasım 2026'da yayımlanan röportajında üçüncü bir çocuğun evde zaman zaman konuşulduğunu söyledi.

Eşinin bir kız çocuğu istediğini anlatan Tatlıses'e göre isim de hazır. Yasemin Şefkatli önce Mera adını düşünmüş, sonra Mevra'da karar kılmış. Tatlıses bir kızın kendisi için "mükemmel" olacağını söyledi, yeni bir hamilelikte yine ikiz gelebileceğini de hatırlattı.

İDO TATLISES'İN ÇOCUKLARI KİM?

İdo Tatlıses'in çocukları, Yasemin Şefkatli ile evliliğinden doğan ikiz oğulları Emir ve Ayel. İkizler 2024'te dünyaya geldi; Yasemin Şefkatli bu yılın mayıs ayında oğullarının son hallerini sosyal medyadan paylaşmıştı.

İDO TATLISES ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN NE DEDİ?

İdo Tatlıses, üçüncü çocuk sorusuna eşiyle bu konuyu arada bir konuştuklarını söyleyerek cevap verdi. Kız çocuğu isteğinin Yasemin Şefkatli'den geldiğini anlattı ve beş kişilik bir aile olmanın hastane ve nüfus işlerini de beraberinde getireceğine dair şakalar yaptı. Çiftten henüz bir hamilelik açıklaması yok.

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses şarkıcı, DJ ve yapımcı. Gerçek adı İbrahim; sahne adı "İbrahim ve Derya'nın oğlu" ifadesinden geliyor. İsviçre'deki College du Leman'da okudu, Beykent Üniversitesi'nde Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünü bitirdi. Boston'daki Berklee College of Music'te aranjör ve yapımcılık eğitimi aldı.

İş hayatına babasının kanalı Tatlıses TV'de başladı, 2013'te DJ'lik yaptı. Müziğe 2014'te "Sonsuz Teşekkürler" ile girdi; aynı adı taşıyan albümünü 2014'te, "Çünkü" albümünü 2021'de yayımladı. "Sen" ve "Bileklerime Kadar Acıyor" en çok dinlenen şarkıları arasında. Son single'ı "Yıkılmayız Öyle", babasının "Mutlu Ol Yeter" şarkısının müziği üzerine kuruldu. YouTube'da yayımlanan "İdo Show" programı kasım sonunda yeniden başlayacak.

İDO TATLISES KAÇ YAŞINDA?

İdo Tatlıses 34 yaşında. 15 Şubat 1992'de İstanbul'da doğdu.

İDO TATLISES'İN EŞİ KİM?

İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli. Uzun süredir birlikte olan çift 2021'de evlendi.

İDO TATLISES'İN ANNESİ KİM?

İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna. Tuna, İbrahim Tatlıses ile 1983'te Günah filminin çekimlerinde tanışmıştı; çiftin birlikteliği 2001'de sona erdi. İdo Tatlıses, 2013'te açılan Tatlıses Kebap'ı annesiyle birlikte işletti ve Derya Tuna'nın albümünün yapımcılığını üstlendi.