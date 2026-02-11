Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin oğlu ne yapmıştı, Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir?

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir ve ne yaptı? sorusu son günlerde gündeme oturdu. Peki, Mustafa Çiftçi'nin oğlu ne yapmıştı, Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir ve ne yapmıştır? Son günlerde sosyal medyada gündem olan haberlerde, Vali Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi, bazı paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN OĞLU NE YAPMIŞTI?

Mustafa Çiftçi'nin oğlu kimdir ve ne yaptı? sorusu son günlerde gündeme oturdu. Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi, valiliğe ait araçların yer aldığı mizahi TikTok videolarıve paylaşımlarla sosyal medyada eleştiri aldı; bu gelişmeler üzerine baba vali açıklama yapmıştı.

O paylaşım:

Mustafa Çiftçi,kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında, 18 yaşındaki oğlunun valiliğe ait kapalı garajda çektiği videoyu kendi sosyal medya hesabından izinsiz olarak paylaştığını belirtti.

Osman DEMİR
