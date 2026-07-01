Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları taraftarları meraklandırdı. "Icardi Galatasaray'dan ayrıldı mı?", "Icardi gitti mi?" sorularına yanıt arayan futbolseverler, deneyimli golcünün son durumu ve transfer sürecindeki gelişmeleri araştırıyor. Peki Icardi gerçekten Galatasaray'a veda etti mi? İşte merak edilen tüm detaylar.

ICARDI GİTTİ Mİ?

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceği futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasına girdi. "Icardi gitti mi?", "Icardi Galatasaray'dan ayrıldı mı?" sorularına yanıt arayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Arjantinli yıldızın takımda kalıp kalmayacağını merak ediyor. Tecrübeli golcünün menajeri Elio Letterio Pino'dan gelen son açıklama ise transfer sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar içerdi.

SÖZLEŞMESİ RESMEN SONA ERDİ

Galatasaray ile olan sözleşmesi bugün itibarıyla sona eren Mauro Icardi'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı. Kulüple yeni kontrat konusunda uzun süredir devam eden görüşmeler sonuçlanmazken, taraflardan resmi bir anlaşma açıklanmadı.

MENAJERİNDEN GALATASARAY YÖNETİMİNE MESAJ

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, oyuncusunun geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada kararın büyük ölçüde Galatasaray yönetiminde olduğunu ifade etti.

Pino, "Galatasaray ile yeni sözleşme imzalanacak mı?" sorusuna, "Bu sorunun cevabını yaklaşık bir ay önce kulüp yönetimine ilettim. Bu nedenle şu anda yeniden aynı konuda açıklama yapmam gerekmiyor." sözleriyle yanıt verdi.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ" DEDİ

Yeni sözleşmenin neden henüz resmiyet kazanmadığına ilişkin detay vermekten kaçınan deneyimli menajer, konu hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti.

Icardi'nin gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyme ihtimali sorulduğunda ise kısa ve dikkat çeken bir yanıt veren Pino, "Hep birlikte bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yıldız futbolcunun takımda kalma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY KARİYERİNDE İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği dört sezonda kulüp tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 134 resmi karşılaşmaya çıkan Arjantinli golcü, 77 gol ve 25 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

Başarılı santrfor, Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşarken, geride kalan sezonda ise 47 maçta 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Şu an için Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili resmi bir karar bulunmuyor. Menajer Elio Letterio Pino'nun açıklamaları, görüşmelerin tamamen sona ermediğini gösterirken, son kararın Galatasaray yönetimi ile yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeyi sürdürüyor.