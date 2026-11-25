Icardi Bayern Münih'e mi gidecek sorusu, BILD'de yer alan değerlendirmenin ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. BILD muhabiri Nico Vetter, Harry Kane'in yokluğunda hücum hattında alternatif arayan Bayern Münih'in bonservissiz bir isim olan Mauro Icardi'yi değerlendirebileceğini yazdı. Ancak Bayern Münih'in Icardi ile ilgili resmi bir girişimi bulunmuyor. Iddia, şimdilik Alman basınında yer alan bir öneri niteliği taşıyor.

ICARDİ BAYERN MÜNİH'E Mİ GİDİYOR?

Bayern Münih'in Mauro Icardi'yle ilgili resmi bir açıklaması ya da somut bir teklifi bulunmuyor. Gündeme gelen iddia, BILD gazetesinden Nico Vetter'in kaleme aldığı değerlendirme yazısına dayanıyor. Vetter, deneyimli forvetin sezon sonuna kadar takıma önemli katkı sağlayabileceğini savundu.

HARRY KANE'İN SAKATLIĞI BAYERN'İ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Takımın gol yükünü sırtlayan Harry Kane'in sakatlığı, Bayern Münih'te santrfor rotasyonunu en çok konuşulan başlıklardan biri haline getirdi. Alman devinin, yıldız golcünün yokluğunda hücum hattındaki boşluğu nasıl dolduracağı merak konusu oldu.

"PANİK TRANSFERİNE GEREK YOK"

Nico Vetter, değerlendirmesinde Bayern Münih'in ara transfer döneminde yüksek bonservis bedelleri ödemesine gerek olmadığını savundu. Kulübün kadrosunda geleceğe yönelik genç hücum oyuncularının da bulunduğuna dikkat çeken Vetter, Bayern'in asıl hedefinin sezonun geri kalanını en az hasarla tamamlamak olduğunu vurguladı. Bu nedenle aceleyle maliyetli ve uzun vadeli bir santrfor transferine yönelmenin şart olmadığını belirtti.

NEDEN ICARDİ?

BILD'in değerlendirmesinde 33 yaşındaki Arjantinli golcünün bonservisinin elinde olması en büyük avantaj olarak gösterildi. Ceza sahası içindeki bitiriciliği ve tecrübesiyle bilinen Icardi'nin Galatasaray formasıyla yalnızca 12 lig maçına ilk 11'de başlamasına rağmen 14 gol atması da dikkat çeken veriler arasında yer aldı. Haberde, sezon sonuna kadar yapılacak kısa süreli bir anlaşmanın Bayern Münih için düşük maliyetli ve düşük riskli bir hamle olabileceği ifade edildi.

CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

Alman basını, bonservissiz ve kısa vadeli forvet transferlerinin Bayern Münih'te daha önce de işe yaradığını hatırlattı. 2020 yılında Robert Lewandowski'nin yedeği olarak bonservis ödenmeden kadroya katılan Kamerunlu Eric Maxim Choupo-Moting, başlangıçta geçici bir çözüm olarak görülmüştü. Ancak Choupo-Moting, zamanla takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Değerlendirmede, benzer bir modelin Mauro Icardi için de uygulanabileceği belirtildi.