Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Mauro Icardi’nin Amedspor’a transfer olacağı yönündeki haberler, spor basınında gündemin üst sıralarına yerleşti. “Icardi Amedspor’a mı gidecek?” sorusu, özellikle transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte daha da çok konuşulmaya başlandı. Konuya ilişkin kulüplerden veya oyuncu cephesinden net bir doğrulama gelmezken, iddialar şimdilik transfer dedikodusu boyutunda değerlendiriliyor.

DÜNYA YILDIZI MAURO ICARDI LİSTEDE

Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor’un, taraftarlarını heyecana boğan bir hamle hazırlığında olduğu ve Galatasaray’ın efsane golcüsü Mauro Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü. Güneydoğu temsilcisinin, ligdeki ilk sezonunda kalıcı olmak ve büyük ses getirmek adına Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için şartları zorladığı iddia ediliyor. Bu hamle, sadece bir forvet transferi değil, aynı zamanda Amedspor’un küresel çaptaki marka değerini artırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

TARİHİ SEZON İÇİN DEV BÜTÇELİ PLANLAMA

Tarihinde ilk kez Süper Lig arenasına çıkacak olan Amedspor, sadece ligde kalmayı değil, üst sıraları zorlayan iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Kulüp yönetiminin, Icardi gibi dünya çapında tanınan isimlere yönelerek hem takıma saha içinde güç katmayı hem de tribün doluluk oranlarını en üst seviyeye çıkarmayı planladığı ifade ediliyor. Bu transfer ateşinin Diyarbakır’da nasıl bir karşılık bulacağı ise şimdiden merak konusu.

TRANSFER PİYASASINDA AMEDSPOR RÜZGARI

Icardi iddiaları henüz resmiyet kazanmamış olsa da, Amedspor’un böyle dev isimlerle anılması bile ligin yeni sezonu öncesi rekabetin ne kadar sert geçeceğinin sinyallerini veriyor. Sarı-kırmızılı formayla rekorlar kıran Icardi'nin geleceği hakkındaki bu spekülasyonlar, transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.