Hz. Hamza'yı kim şehit etti, Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi Müslüman oldu mu, affedildi mi?

Hz. Peygamber'in "Amcamın katiline bakmaya takatim yok" dediği o tarihi an, İslamiyet'in merhamet ve adalet anlayışına dair derin izler taşır. Bir köleyken özgürlük vaadiyle kandırılan ve Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi, işlediği bu büyük günahtan sonra nasıl bir yol izledi? Birçok kişinin merakla araştırdığı Hz. Hamza'yı şehit eden Vahşi Müslüman oldu mu sorusu, aslında bir pişmanlık ve affedilme destanını barındırıyor. Hz. Hamza'nın katili Vahşi bin Harb'in Müslümanlık süreci ve Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından affedilip affedilmediğine dair tüm detaylar haberimizde.

HZ. HAMZA'YI KİM ŞEHİT ETTİ?

İslam tarihinin en büyük kahramanlarından biri olan Hz. Hamza, Hicret'in üçüncü yılında gerçekleşen Uhud Savaşı'nda şehit edilmiştir. Hz. Hamza'yı şehit eden kişi, o dönemde bir köle olan Vahşi bin Harb'dir.

Vahşi, aslen Habeşistanlı bir köleydi ve mızrak atmadaki ustalığıyla tanınırdı. Bedir Savaşı'nda babası, amcası ve kardeşi ölen Hind bint Utbe, intikam ateşiyle yanıyordu. Hind, köle Vahşi'ye eğer Hz. Hamza'yı öldürürse ona özgürlüğünü ve değerli takılarını vereceğini vaat etti. Savaş meydanında sadece Hz. Hamza'yı gözleyen Vahşi, uygun bir anı yakaladığında mızrağını fırlatarak İslam tarihinin en büyük acılarından birine sebep oldu.

HZ. HAMZA'YI ŞEHİT EDEN VAHŞİ MÜSLÜMAN OLDU MU?

Hz. Hamza'nın şehadetinden sonra Vahşi bin Harb, Mekke'de yaşamaya devam etti. Ancak Mekke'nin Fethi yaklaştıkça ve İslamiyet hızla yayıldıkça Vahşi için kaçacak yer kalmamıştı. Başta Taif'e kaçsa da, oranın da Müslüman olacağını anlayınca büyük bir vicdan azabı ve korku içinde kaldı.

Ancak İslam'ın rahmet kapısı her zaman açıktı. Vahşi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "İslam, kendinden önceki günahları siler" mealindeki davetini duyunca Medine'ye gitti. Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkarak Kelime-i Şehadet getirdi ve Müslüman oldu. Böylece tarihteki "Katil Vahşi" ismi yerini "Hz. Vahşi"ye bıraktı.

VAHŞİ AFFEDİLDİ Mİ?

Vahşi bin Harb Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber onu affetmiştir. Ancak bu af, insani bir kederi de beraberinde getirmiştir. Peygamber Efendimiz, çok sevdiği amcası Hz. Hamza'yı Vahşi'nin elinde şehit verilmiş olarak görmeye dayanamıyordu. Vahşi Müslüman olduğunda ona şu tarihi sözleri söyledi:

"Mümkünse yüzünü bana gösterme. Çünkü seni gördükçe amcam Hamza'nın şehit edilişini hatırlıyor ve hüzünleniyorum."

YALANCI PEYGAMBER MÜSEYLİME VE VAHŞİ'NİN KEFFARETİ

Vahşi bin Harb, Müslüman olduktan sonra ömrü boyunca Hz. Hamza'yı şehit etmenin ağırlığını omuzlarında taşıdı. Kendini affettirmek ve İslam'a büyük bir hizmette bulunmak istiyordu. Bu fırsat, Hz. Ebubekir döneminde çıkan Yemame Savaşı'nda eline geçti.

İslam ordusunu tehdit eden yalancı peygamber Müseylime'yi, Hz. Hamza'yı şehit ettiği aynı mızrakla öldürdü. Bu olaydan sonra Vahşi'nin şu sözleri söylediği rivayet edilir: "Cahiliye döneminde insanların en hayırlısını (Hz. Hamza) öldürmüştüm, Müslüman olduğumda ise insanların en şerlisini (Müseylime) öldürdüm. Umarım bu, diğerine keffaret olur."