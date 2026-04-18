Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? SON DAKİKA Hürmüz Boğazı tekrar neden kapandı?

İran ile ABD arasında devam eden kriz, Hürmüz Boğazı çevresinde yeni bir adımın atılmasına neden oldu. Taraflardan gelen peş peşe açıklamalar, bölgedeki deniz trafiğinin geleceğine ilişkin belirsizliği artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI SON DURUM

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, daha önce müzakerelerde varılan uzlaşma çerçevesinde sınırlı sayıda sivil geminin geçişine izin verildiği ancak bu uygulamanın kısa sürdüğü belirtildi. İranlı yetkililer, ABD’nin taahhütlerine bağlı kalmadığını ve deniz ablukasının devam ettiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından boğazda kontrolün sıkılaştırıldığı ve geçişlerin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açık olacağını duyurmuştu. Bu kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, önce İran’a teşekkür ettiğini açıkladı, ardından ise İran ile yürütülen süreç tamamlanana kadar deniz ablukasının süreceğini bildirdi. Bu açıklamalar sonrası İran tarafı kararını değiştirdi ve boğazın kontrolüne ilişkin yeni uygulamayı devreye aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemül Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yeniden sıkı kontrol altına alındığı bildirildi. Açıklamada, ABD’nin daha önceki dönemlerde olduğu gibi taahhütlerine uymadığı ve İran’a yönelik deniz ablukasını sürdürdüğü ifade edildi. Bu nedenle boğazdaki geçişlerin yeniden düzenlendiği ve askeri kontrolün artırıldığı belirtildi.

Yetkililer, İran'a gelen ve İran'dan ayrılan gemilerin serbest dolaşımına izin verilmediği sürece bu uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Boğazın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütüleceği ve denetimin sıkı şekilde sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TEKRAR NEDEN KAPATILDI?

İran tarafı, boğazın yeniden kontrol altına alınmasının temel gerekçesinin ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesi olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamalarda, müzakereler kapsamında iyi niyet adımı olarak sınırlı geçişlere izin verildiği ancak bu sürecin ABD’nin yaklaşımı nedeniyle devam ettirilemediği aktarıldı. İran, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve bu nedenle yeni bir karar alındığını duyurdu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu ve geçişlere hazır bulunduğunu belirtmiş, ancak İran ile anlaşma tamamlanana kadar deniz ablukasının süreceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İran’ın kararını değiştirdiği bildirildi. Taraflar arasında yeni müzakere tarihinin 20 Nisan Pazartesi günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılacağı da duyuruldu.