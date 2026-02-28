Hürmüz Boğazı kapatıldı mı? SON DAKİKA! Hürmüz Boğazı önemi nedir?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'na ilişkin aldığı kararı kamuoyuna duyurdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI MI?

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Yapılan duyuruda, dünya petrol taşımacılığında kritik konumda bulunan boğazdan hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği bildirildi ve gemilere uyarı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca petrol rotalarına erişimin engellendiği belirtildi. İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından gelen bu adım, bölgedeki çatışmaların kısa sürede sona ermeyeceğine işaret eden gelişmeler arasında yer aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ÖNEMİ

Hürmüz Boğazı, küresel enerji güvenliği açısından en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık üçte biri ile sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bir kısmı bu dar su yolundan geçerek uluslararası pazarlara ulaşıyor.

Umman ile İran arasında bulunan ve en dar noktası yaklaşık 33 kilometre olan Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ndeki büyük petrol üreticilerini açık denizlere bağlayan stratejik bir kapı niteliği taşıyor. Bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde boğazın kapatılma ihtimali küresel enerji piyasalarında hareketliliğe yol açarken, buradaki seyir güvenliği dünya ekonomisi açısından doğrudan önem taşıyor.