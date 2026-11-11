Hülya Terzioğlu kimdir? AK Parti'nin sosyal politikalar başkanı kaç yaşında, nereli?

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Hülya Terzioğlu, genel başkan yardımcılığına getirildikten beş hafta sonra doğduğu şehirdeydi. 7 Kasım 2026'da AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nda konuşan Terzioğlu, partinin eksiklerini değil yaptıklarını anlatacaklarını söyledi.

Terzioğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla boşalan Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına 1 Ekim'de getirilmişti. Atamayı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

HÜLYA TERZİOĞLU ÇORUM'DA NE DEDİ?

Hülya Terzioğlu Çorum'da, AK Parti'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu söyledi: "AK Parti'nin tek rakibi vardır, kendisi." Partililere olumsuz konuları değil, yapılan işleri konuşacaklarını anlattı ve "Kötüyü konuşmak kötüdür, konuşmayacağız" dedi.

Konuşmasında partinin deprem, pandemi ve darbe girişimi gibi zor dönemlerden geçtiğini de hatırlattı.

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?

Hülya Terzioğlu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kelam alanında çalışan bir akademisyen ve AK Parti'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. 2023'te profesör oldu.

Akademiye geçmeden önce İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2013'ten beri Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Çalıştığı konular arasında İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm ve kader var. Bir çocuk annesi.

HÜLYA TERZİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Hülya Terzioğlu 1970'te doğdu, 2026'da 56 yaşına basıyor.

HÜLYA TERZİOĞLU NERELİ?

Hülya Terzioğlu Çorumlu. Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu.

Üniversiteyi İstanbul'da okudu: 1996'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1998'de yüksek lisansını, 2004'te doktorasını bitirdi. Yüksek lisans tezi "Kâdı İyâz'a Göre Peygamber'in Dindeki Konumu", doktora tezi "İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi" başlığını taşıyor.

HÜLYA TERZİOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Hülya Terzioğlu, 2012'de AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nda görev aldı. 2013'te Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Sakarya kurucu temsilcisi oldu.

1 Ekim 2026'dan bu yana AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Parti yönetiminde Sosyal Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor.

HÜLYA TERZİOĞLU HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

Hülya Terzioğlu'nun kitapları arasında "İslam'da Dünya-Ahiret Dengesi", "Maturidi'de Kadın Algısı", "Tarihten Günümüze Boşanma", "101 Soruda Akaid ve Kelam" ve "İslam'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek" var. Makaleleri, bildirileri ve ansiklopedi maddeleri de yayımlandı.