Hull City Southampton maçı ne zaman, Hull City Southampton Play Off final maçı hangi kanalda?

Hull City ile Southampton, Championship Play-Off finalinde Premier Lig’e yükselme hedefiyle kozlarını paylaşacak. Dev mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbol tutkunları ise maçın tarihi, saati ve yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. Peki Hull City Southampton Play-Off final maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak?

SOUTHAMPTON UZATMALARDA FİNAL BİLETİNİ ALDI

Southampton, yarı final rövanşında Middlesbrough karşısında büyük bir mücadele ortaya koydu. İlk maçın 0-0 bitmesinin ardından St. Mary’s Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 5. dakikada Riley McGree ile öne geçti. Ev sahibi Southampton ise 45+1. dakikada Ross Stewart’ın golüyle skoru eşitledi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatmalara gidildi ve 116. dakikada Shea Charles sahneye çıkarak Southampton’a final biletini getiren golü kaydetti.

HULL CITY SOUTHAMPTON FİNALİ WEMBLEY’DE OYNANACAK

Championship Play-Off finalinde Hull City ile Southampton, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak finali kazanan ekip, İngiltere Premier Lig’e yükselme hakkı elde edecek.

ACUN ILICALI’NIN HULL CITY’Sİ İÇİN TARİHİ FIRSAT

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, finali kazanması halinde sadece Premier Lig’e yükselmekle kalmayacak, aynı zamanda büyük bir ekonomik gelirin de sahibi olacak. Kulübün Premier Lig’e çıkması durumunda yayın gelirleri ve sponsorluklarla birlikte yaklaşık 300 milyon euroluk bir kazanç elde etmesi bekleniyor.