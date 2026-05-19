Hull City rakibi neden değişti, Hull City neden Southampton yerine Middlesbrough ile maç yapacak? Hull City Middlesbrough maçı ne zaman?

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin maç programında sürpriz bir revizyon yapıldı. Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak olması, futbolseverlerin dikkatini çekerken “ Hull City neden Southampton yerine Middlesbrough ile oynuyor?” sorusu öne çıktı. Karşılaşmadaki bu değişikliğin, lig fikstüründe yapılan zorunlu güncellemeler veya organizasyonel değişikliklerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

EFL’DEN ŞOK KARAR: SOUTHAMPTON PLAY-OFF FİNALİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Championship play-off sürecine damga vuran olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda Southampton Kulübü’nün kuralları ihlal ettiği tespit edilirken, İngiliz ekibinin play-off finalinden ihraç edilmesine karar verildi. Kararın ardından finalde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin rakibi değişti ve karşılaşmanın Middlesbrough ile oynanacağı açıklandı.

OLAYIN MERKEZİNDE “CASUSLUK” İDDİASI VAR

Skandalın fitilini ateşleyen olayda Southampton’ın bir analistinin, Middlesbrough’nun play-off yarı finali öncesi yaptığı antrenmanı gizlice görüntülediği iddia edildi. Middlesbrough cephesi ise bu durumu delillerle EFL’ye taşıdı. Sunulan kanıtlar arasında, Rockliffe Park tesislerinde bir ağacın arkasına saklanan ve cep telefonuyla çekim yaptığı öne sürülen kişiye ait fotoğraflar da yer aldı.

MIDDLESBROUGH CEPHESİ KANITLARI SUNDU

Middlesbrough kulübünün EFL’ye sunduğu dosyada, söz konusu analistin antrenman sahası çevresinde gizli şekilde görüntü aldığına dair fotoğraf ve video kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Bu belgeler, soruşturmanın seyrini doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösterildi. İngiliz basını ise olayın “play-off tarihinin en büyük disiplin skandallarından biri” olabileceğini yazdı.

SOUTHAMPTON GERİ ADIM ATTI AMA CEZA ENGEL OLAMADI

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Southampton Kulübü, resmi internet sitesinde paylaştığı play-off final bilet duyurusunu kaldırdı. Ancak bu hamle, EFL’nin başlattığı disiplin sürecini durdurmaya yetmedi. Yapılan değerlendirme sonrası kulübün turnuvadan ihraç edilmesine karar verildi ve finalde Hull City–Middlesbrough eşleşmesi resmileşti.

HULL CITY MIDDLESBROUGH FİNALİ NE ZAMAN?

Kararın ardından gözler play-off finaline çevrildi. Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak kritik karşılaşma, 23 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.30’da sahne alacak. Mücadele, Championship’te Premier Lig’e yükselme yolunda sezonun en önemli maçı olarak görülüyor.