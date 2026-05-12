Hull City Play Off final maçı ne zaman, Hull City finalde kiminle karşılaşacak?

Hull City A.F.C. için Play-Off final heyecanı sürerken, taraftarların en çok merak ettiği konu maçın ne zaman oynanacağı oldu. EFL Championship kapsamında Premier League bileti için kritik öneme sahip final karşılaşmasının tarihi futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Hull City’nin finale yükselmesi halinde rakibinin kim olacağı henüz netleşmedi. Play-Off yarı final mücadelelerinin ardından belli olacak eşleşmeler, finalin kaderini belirleyecek ve Wembley’de oynanacak dev maçın diğer tarafını ortaya çıkaracak.

HULL CITY FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Hull City A.F.C., İngiltere Championship Play-Off yarı final rövanşında Millwall F.C. karşısında sahadan 2-0 galip ayrılarak finale yükseldi. İlk maçı 0-0 tamamlayan Hull City, deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle Premier Lig yolunda son viraja girdi.

The New Den’de oynanan karşılaşmada Hull City’ye final biletini getiren goller 64. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt’tan geldi. Bu sonuçla birlikte Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, sezonun en önemli maçına çıkma hakkı elde etti.

PREMİER LİG’E SADECE BİR MAÇ UZAKLIKTA

Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak Play-Off finalinde Premier Lig’e yükselmek için sahaya çıkacak. Finali kazanması halinde Hull City, İngiltere’nin en üst ligi olan Premier Lig’e adını yazdıracak.

Büyük final, kulüp tarihinin en kritik maçlarından biri olarak görülürken, taraftarlar şimdiden Wembley hazırlıklarına başladı.

FİNALDEKİ RAKİP NETLEŞECEK

Hull City A.F.C.’nin finaldeki rakibi ise Southampton F.C. ile Middlesbrough F.C. arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçın 0-0 bitmesinin ardından rövanş mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak.

Osman DEMİR
