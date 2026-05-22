Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta?

Hull City ile Middlesbrough arasındaki maçın tarihi ve başlama saati de yoğun şekilde sorgulanıyor. İngiltere Championship Play-Off sürecinde oynanacak bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN?

Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak Championship Play-Off Final karşılaşmasının tarihi belli oldu. Kritik mücadele 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma saat 18:30’da başlayacak. İki takım da Premier League hedefi için sahaya çıkarken, maçın yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

HULL CITY - MIDDLESBROUGH MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler bu önemli mücadeleyi Türkiye’de farklı platformlardan takip edebilecek. Karşılaşma TV8 Buçuk ve Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TV 8 BUÇUK YAYIN BİLGİLERİ

TV8 Buçuk, Digiturk 55, D-Smart 47, Tivibu 52 ve Vodafone TV 29 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın imkânı sunuluyor.

EXXEN YAYIN DETAYLARI

Exxen ise internet üzerinden şifreli yayın seçeneğiyle karşılaşmayı futbolseverlere ulaştıracak. Platform, yüksek görüntü kalitesiyle canlı maç deneyimi sunuyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Hull City ile Middlesbrough arasındaki kritik play-off finali, Hull şehrinde bulunan MKM Stadium’da oynanacak. Final niteliğindeki bu karşılaşma, Premier Lig bileti için büyük önem taşıyor.